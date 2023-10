L'épopée de motos BMW

BMW, c'est une marque, mais, surtout, un style. Les motos qui sortent depuis 100 ans des usines bavaroises sont une invitation au voyage. Elles sont un pur concentré de technologie embarqué entre deux roues. Certains sacralisent cette fiabilité - presque légendaire - des mécaniques, et surtout de son flat centenaire devenu Boxer, dorénavant à refroidissement liquide. Longtemps aux avant-postes sur les routes, les circuits ou les pistes, BMW a également trusté tous les records de vitesse. Si pendant une certaine période l'image des motos BMW a été celle de machines du genre tranquille, de celles qui abattent de la borne sans moufter, elles restaient pourtant les motos d'un certain type de motard, du genre premium. Par la suite, BMW a grandi, mûri même. Elle a appris de ses erreurs pour négocier chaque virage que l'histoire lui a imposé et ainsi bâti sa longévité. Et dans un monde en profonde mutation, le constructeur a su rester en phase avec son époque sans jamais renier son credo de produire des machines originales et à la pointe de la technologie. La marque a ce don particulier de rassembler des motards d'horizons différents autour d'une même passion