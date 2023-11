Mots croisés 16

Si on vous dit : "L'air du large" en 12 lettres, "Apprécié à la barre" en 8 lettres, "Mordu de la pêche" en 7 lettres, vous répondez... Il y a les mots croisés... et les mots croisés de Michel Laclos. 50 grilles INEDITES du génial verbicuciste, inégalées et totalement addictives, dans leur tout nouvel écrin designé par David Pearson. Solutions en fin de volume. Plaisir garanti à tous les étages ! MAGNIFICENCE, CHOCOLAT, ASTICOT