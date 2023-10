200 carrés au crochet. Pour couverture, jetés et plaids

200 carrés au crochet est un vrai bonheur pour les crocheteuse·eur·s et bidouilleuse·eur·s en tout genre. Dans cet ouvrage, vous trouverez une mine d'idées pour crocheter des jetés de canapé, des couvertures, des plaids colorés et des accessoires de mode à partir de carrés aux motifs contemporains ou traditionnels. Les instructions vous permettent de réaliser plus de 200 carrés et d'apprendre à les associer pour former des plaids et couvertures, des objets à la fois fonctionnels et décoratifs. Des carrés Art Déco et géométriques en passant par les rayures traditionnelles et les motifs élaborés, découvrez de nouvelles associations de couleurs, de motifs et de textures. Toutes les étapes de la réalisation et les techniques sont expliquées de façon claire et accompagnées d'illustrations. Ainsi, vous apprendrez à crocheter en rangs, en ronds, à assembler les carrés et faire des bordures de finition. Des symboles explicatifs vous permettent de voir du premier coup d'oeil la méthode utilisée et le niveau de difficulté. Le livre incontournable sur les granny square