Bienvenue à Nouakchott

Un avion King Air affrété par la CIA s'est écrasé dans une zone contrôlée par des djihadistes d'AQMI. Les six passagers américains sont saufs. Ils sont faits prisonniers par une cellule djihadiste. Leur chef, Cheik AbuZeid, veut les échanger contre trois " frères " incarcérés à Nouakchott et promis à la peine capitale par le pouvoir en place. Il ramassa son sac à dos, embrassa Fatimata et s'engagea dans le petit couloir. Ils débouchèrent dans la rue poussiéreuse au sol défoncé. Le Hilux était garé un peu plus loin, en face de la mosquée. Malko était en train de traverser, l'Américain sur ses talons, quand une détonation sèche claqua dans son dos. Il se retourna, le pouls à 200. Se trouvant nez à nez avec un homme au visage presque entièrement masqué par un chèche beige, un pistolet à la main. Brian Kennedy étendu sur le sol, immobile et du sang tachait le col de sa chemisette. Malko croisa le regard du tueur, le vit lever le bras, tenant toujours son arme. L'autre fixait sa poitrine, là où il allait tirer.