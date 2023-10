La Pratique Psychomotrice Aucouturier. Se former pour accompagner les enfants à l’école ou en thérapie

Ce livre-testament regroupe l'essentiel de l'oeuvre et de la méthode Aucouturier Le livre est divisé en 3 parties qui regroupent l'essence de cette méthode : les idées fondamentales sur la compréhension de l'enfant par la voie corporelle et émotionnelle et par les fantasmes d'action, ainsi que le jeu spontané de l'enfant, à la base de la pratique psychomotrice ; la pratique psychomotrice éducative et préventive, ainsi que la pratique psychomotrice thérapeutique ; la formation personnelle essentielle sans laquelle ni la pratique ni le psychomotricien n'existent.