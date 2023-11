L'oracle des arbres messagers

Ce coffret propose une balade en forêt, qui prête à rêver. Il est empli de formes, de couleurs et de senteurs. C'est une déambulation libre pour se connecter à la nature, ressentir la présence et le soutien des arbres, tout comme la sève qui les irrigue des racines à leurs cimes. Chacun des 54 arbres figurant sur les cartes est associé à une guidance de l'oracle et à un poème. Pour nourrir davantage notre imaginaire, l'auteure y ajoute des références musicales et des citations littéraires. En écoutant les messages des arbres, nous pouvons renouer avec notre intuition et nos vérités profondes. Dès lors, une force pulsionnelle et spontanée nous anime et nous élève, de la Terre au Ciel. Ce coffret contient : - Un livre de 256 pages tout en couleurs. - 54 cartes magnifiquement illustrées. - Un sac en coton pour les protéger.