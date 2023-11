Le grand livre de la F1. 80 ans de bruit et de fureur

De Juan Manuel Fangio à Lewis Hamilton et Max Verstappen, retrouvez tous les pilotes de légende, vibrez au son des moteurs et revivez les dépassements de génie, les sorties de piste fatales et les rebondissements de dernière minute. Partez également à la rencontre de ces hommes de l'ombre qui rendent le rêve de la Formule 1 possible : directeurs d'écurie et mécaniciens, designers et ingénieurs, investisseurs et sponsors. Ce Grand Livre de la F1 retrace leur parcours ainsi que les évolutions successives de la technologie au service de la vitesse et de la sécurité. Une histoire de ferveur et de passionnés qui nous offre chaque saison un spectacle haut en couleur et garanti en frissons. Tous les plus grands champions de l'histoire Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Stirling Moss, Jim Clark, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill, Jackie Stewart, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Mario Andretti, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastien Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen Les voitures mythiques d'hier et d'aujourd'hui Alfa Romeo 158, Ferrari 375, Mercedes W196, Maserati 250F, Lotus-Ford 33, Tyrrell-Ford 005, Ferrari 312T, Lotus-Ford 72, Brabham-BMW BT52, McLaren, Porsche MP4/4, McLaren-Honda MP4/5, Williams-Renault FW15, Benetton-Renault B195, Ferrari F2004, Renault R25, Mercedes W07, Red Bull-Renault RB6, Red Bull-Honda