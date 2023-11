Les quatre soeurs March

Replongez dans l'histoire des quatre soeurs les plus célèbres de la littérature américaine avec cette magnifique édition comportant des illustrations de Frank Thayer Merrill, célèbre pour ses dessins ornant la première édition illustrée des Quatre Filles du docteur March. Un siècle et demi après leur création, éternellement jeunes et attachantes, revoilà Meg, Jo, Beth et Amy avec leurs petites joies, leurs tracas quotidiens... et les drames qui les dépassent parfois. Alors que leur père sert comme aumônier dans l'armée durant la guerre de Sécession, elles tentent de garder un semblant de paix dans leur foyer et, surtout, d'aider leur mère adorée à surmonter la solitude et à lutter contre la ruine de leur famille. Une même conviction anime ces quatre soeurs au caractère bien trempé : ensemble elles sont plus fortes. Jusqu'à ce que la mort ou l'amour les séparent... Redécouvrez Les Quatre Filles du docteur March grâce à cette toute nouvelle traduction. Classique intemporel, ce roman met à l'honneur les relations sororales et l'émancipation féminine. "Il y eut un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin : Les Quatre Filles du docteur March de Louisa May Alcott". Simone de Beauvoir "Mon héroïne de roman préférée est Jo March. Il n'est pas difficile de comprendre ce qu'elle a pu représenter pour une petite jeune fille colérique également appelée Jo qui rêvait elle aussi d'écrire". J. K. Rowling