La randonneuse. Gueuleton de montagne !

Entre recettes traditionnelles japonaises et randonnées au sommet et coups de coeur en montagne Ayumi est une jeune femme de 27 ans. Elle mène une vie tranquille à Tokyo, employée de bureau modèle, appliquée dans son travail et réservée. Mais dès qu'elle a un moment de libre, Ayumi se consacre à sa passion : la randonnée en montagne ! Indépendante, autonome, sportive et débrouillarde, Ayumi se transforme en sportive de haut de niveau dès qu'il s'agit partir marcher. Elle n'a pas peur de s'attaquer au plus grands sommets, seule, mais toujours bien équipée, ni de nous partager ses secrets pour garder la forme, son matériel favori et même quelques conseils scientifiques pour rendre l'effort physique plus facile. Mais Ayumi est aussi une grande gourmande et pour elle, toute sortie dans la nature est l'occasion d'un bon pique-nique. Entre recettes traditionnelles japonaises et dépassement de soi, partez à l'aventure avec Ayumi et prenez garde aux beaux randonneurs qui pourraient croiser votre chemin au milieu de la montagne...