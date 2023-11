Le Roman de Chamonix

Chamonix racontée comme un roman : une passionnante fresque humaine de plus de 1000 ans et une histoire d'amour entre une vallée et le massif qui la domine. On pourrait croire que l'histoire de Chamonix commence en 1786 avec la première ascension du mont Blanc, et qu'elle se résume à un essor touristique fabuleux, propulsant la vallée au rang des premières destinations mondiales... Qui se souvient qu'en 1786 justement, par un sacrifice financier immense, les Chamoniards se débarrassaient de toutes leurs charges féodales ? Trois ans avant la Révolution française, ils gagnaient leur liberté. Dans ce berceau longtemps recouvert de glace, les hommes se sont toujours obstinés à construire une vie meilleure. Résistant à ceux qui voulaient les asservir, faisant face au froid, aux glaciers et aux avalanches... Profondément attachés à leur territoire, mais ouvrant généreusement les bras à ceux qui voulaient jouir de leurs montagnes. A l'approche du centenaire des premiers JO d'hiver à Chamonix (1924), nous publions une nouvelle édition de cet ouvrage paru en 2015 enrichi d'un chapitre sur cet événement. Cent ans plus tard, la vallée a toujours les yeux tournés vers le mont Blanc, les alpinistes inventent de nouvelles manières d'arpenter la montagne, mais le réchauffement climatique fait reculer les glaciers et fondre l'optimisme.