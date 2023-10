J'irai voler ton coeur à Noël

J-25 pour trouver l'amour avant Noël ! Les couleurs préférées de Margaux ? Le rouge, le vert et le blanc. Son activité fétiche ? Suspendre des guirlandes lumineuses partout dans son appartement. Quant à la saison qu'elle attend avec le plus d'excitation ? L'hiver, évidemment ! Depuis qu'elle a appris que le mariage de sa soeur chérie était prévu pour le lendemain de Noël, Margaux est aux anges. Notamment car elle a été missionnée pour organiser la cérémonie au côté d'Adam, le témoin canon de son futur beau-frère. Seul petit hic : ce dernier ne semble pas du tout intéressé par ses tentatives de rapprochement. Si Margaux veut attirer l'attention d'Adam et rester concentrée sur sa tâche en même temps, elle va devoir appeler Logan en renfort. Son meilleur ami de toujours - et hockeyeur préféré - est un charmeur-né en plus d'une tête brûlée. Avec son physique de sportif et son humour acéré, il fait fondre le coeur de toutes les filles qu'il croise. Il n'aura aucun mal à conseiller Margaux sur la façon la plus efficace de séduire Adam. A moins que, cette fois, il n'ait pas particulièrement envie de l'aider... A propos de l'autrice Traduite dans six pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne, Emily Blaine s'est imposée comme l'ambassadrice de la romance moderne à la française avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Emouvantes, drôles et ancrées dans la vraie vie, ses romances abordent avec justesse et finesse les grandes thématiques d'aujourd'hui.