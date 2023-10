Avant demain. Épigenèse et rationalité

Dans cet essai, Catherine Malabou montre comment la philosophie kantienne est susceptible de répondre aux attaques portées contre elle aujourd'hui, par le " réalisme spéculatif " en particulier, lequel prétend que la contingence radicale de la nature, mise au jour par Hume, n'a en fin de compte jamais pu être récusée. Ainsi, de Meillassoux au cognitivisme en passant par l'évolutionnisme mental, de Heidegger à Foucault, Kant est sommé de répondre et de prendre position sur trois questions centrales qui sont celles du temps, de la contingence et de la différence entre raison et cerveau.