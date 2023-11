Au nom du passé ; La vérité en face

Au nom du passé, Julie Anne Lindsey Dix ans plus tôt, Nash Winchester a quitté sa ville natale et Lana, son amour de jeunesse, pour devenir policier. Aujourd'hui, revenu dans la région pour rechercher un criminel, il retrouve Lana et comprend qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Une révélation qui s'accompagne très vite d'un profond sentiment d'angoisse car le tueur qu'il traque a pris Lana pour cible... La vérité en face, Nicole Helm Qui a tué Amber Hart, disparue dix ans plus tôt à l'âge de seize ans ? Pour Zara qui a découvert le corps de sa soeur en travaillant sur les terres de sa famille, il y a urgence à découvrir l'identité du meurtrier. Car Hazel, son autre soeur, est soupçonnée du meurtre. Bien décidée à enquêter de son côté, Zara se résout à demander son aide à Jake Thompson, le nouveau propriétaire du ranch...