Bible et poésie

Nous ne lisons pas la Bible comme il faut. Une lecture plus appropriée permet de mieux la comprendre et de mieux saisir ce qu'est le christianisme. La tradition catholique considère la Bible comme étant le point de départ de sa théologie ? la tradition protestante refuse par habitude de prendre en compte la manière dont la Bible est écrite afin d'en extraire le " message ". Or la forme du texte si particulière ne peut être négligée ni occultée, sans quoi sa compréhension nous échappe. En effet, la Bible possède une teneur poétique indéniable, y compris dans les livres historiques et les prophéties. Jésus lui-même parle souvent de manière poétique, en suivant les normes de la poésie hébraïque. Il convient de lire la Bible, livre extraordinaire, comme nous lisons un poème, sans paraphraser, ni ajouter ni enlever. Personnel et passionné, ce livre invite à redécouvrir la Bible et la foi chrétienne.