Science-fiction. Voyage aux frontières de l'imaginaire

Sommes-nous seuls dans l'Univers ? L'humanité sera-t-elle remplacée par des machines intelligentes ? Saurons-nous livrer un monde vivable à nos descendants ? Inspirée par la science et vice-versa, la science-fiction donne vie à nos angoisses et tente de dessiner les contours d'un futur incertain. S'appuyant sur un large éventail d'exemples de la culture populaire - nouvelles, romans, films, programmes télévisés, jeux vidéo, romans graphiques, oeuvres d'art -, ce livre magnifiquement illustré nous révèle les liens étroits entre la réalité scientifique et les spéculations de créateurs visionnaires.