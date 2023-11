Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 3

Je veux juste aimer et être aimé ! Hakari est retenue prisonnière dans sa propre maison ! Sa mère ne croit pas que le polyamour puisse apporter à Hakari le bonheur qu'elle mérite. Elle emmène Hakari loin de Rentaro, pour ne plus jamais la revoir. Le déménagement a lieu demain et la maison est remplie d'agents de sécurité, de chiens protecteurs et de capteurs infrarouges. C'est à tout le harem de travailler ensemble et d'effectuer un sauvetage audacieux ! Série en cours - 13 tomes parus au Japon