Calendrier de l'Avent Oukilé

Et si tu attendais Noël en compagnie de la famille Oukilé ? Ce calendrier de l'avent te propose, chaque jour, du 1er au 24 décembre, d'ouvrir une petite fenêtre et de découvrir ce qui se cache derrière... Sauras-tu retrouver le dessin du jour sur la grande scène du marché de Noël ? Ouvre l'oeil, laisse-toi emporter par la magie de Noël et amuse-toi avec ce grand cherche-et-trouve de la famille Oukilé !