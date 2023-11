Les couturières de Keepsake

Une histoire émouvante de mères et de filles. Trois générations et les liens qui les unissent... McCoy tisse une fois de plus sa magie dans cette saga générationnelle chaleureuse et écrite avec justesse. Lorsqu'une grossesse inattendue bouleverse la vie de Penny, 27 ans, elle perçoit l'inquiétude de sa grand-mère Marguerite comme de la désapprobation, et l'envie d'aider de sa mère Val comme de l'ingérence. Pour tenter de rétablir l'harmonie, Marguerite suggère qu'elle et Val confectionnent un édredon souvenir pour le bébé. Dans leurs maisons respectives, à Londres et dans un petit village calme des montagnes irlandaises de Wicklow, Val et Marguerite cousent ensemble des tissus précieux - et trouvent la paix en affrontant leurs souvenirs enfouis. Penny, qui ne s'attendait pas à ce dénouement heureux, découvre qu'elle pourrait bien vivre son propre happy ending lorsque son amitié avec Mark, le voisin du rez-de-chaussée, commence à prendre une tournure inattendue... Une prose délicate et un rythme enjoué. Les chapitres se succèdent sans temps mort pour immerger le lecteur au coeur de l'intrigue et lui faire partager les émotions des personnages.