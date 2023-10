Le fabuleux recueil de Noël

Depuis quelques jours déjà, il règne une ambiance joyeuse dans la forêt. Comme chaque 1er décembre, une foule immense s'est rassemblée dans la clairière pour assister au traditionnel Grand Conseil du Peuple des Bois. Les animaux de la forêt ont pour coutume d'offrir un présent à l'Enfant Jésus le soir de Noël. Cette année encore, ils ne failliront pas à la tradition et offriront... un recueil de contes et poèmes ! Les enfants pourront cheminer de manière spirituelle et littéraire vers Noël tout au long de l'Avent : 25 contes et poèmes à lire d'une traite... ou un peu chaque jour !