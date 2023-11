Champignons - Secrets des sous-bois

L'histoire, en 40 images, d'un monde tantôt visible dans les sous-bois, les prés et les bocages ; tantôt perceptible sous le seul oeil du microscope, et, dans tous les cas, vivant et étonnant. Les champignons sont partout, et pas uniquement dans nos fricassées de cèpes ou dans nos omelettes aux truffes. Sans eux, pas de pain, de vin, ni de fromage, et, sans eux, la vie végétale n'aurait pas non plus colonisé la terre ferme. Seule une infime partie de ce monde microscopique produit ce que nous appelons des champignons, mais quelle diversité de formes et de couleurs : la célèbre amanite tue-mouche, rouge à points blancs, mais aussi la clavaire, semblable à un buisson de corail, ou l'hydne hérisson, toison blanche accrochée aux arbres ! Certains régalent ou soignent quand d'autres peuvent terrasser... Et que dire des ronds de sorcières, ces formations circulaires où nos aïeux voyaient danser les sorcières les nuits de sabbat ?