Réfléchissez et devenez riche - Le cahier d’exercices officiel. 52 semaines d’exercices imaginés pour vous par Napoleon Hill

Qu'est-ce que la richesse pour vous ? Est-elle matérielle, spirituelle, intellectuelle ou émotionnelle ? Comment y parvenir ? Manquez-vous de confiance en vous ? Qu'est-ce qui vous retient de vous consacrer corps et âme à la poursuite de votre but ? Quelles leçons tirez-vous de vos échecs ? Avez-vous une idée claire de votre objectif de vie ? Quels sacrifices devrez-vous faire pour l'atteindre ? Napoleon Hill est l'auteur du livre culte Réfléchissez et devenez riche, vendu à plus de quatre-vingts millions d'exemplaires dans le monde. De très nombreux leaders d'opinion et de grands noms de l'économie, de la finance et de la politique attribuent leur réussite à l'application des 13 principes de la philosophie du succès conceptualisée par l'auteur. A partir de ces enseignements, fruits de plus de vingt ans de recherches, Napoleon Hill a conçu ce manuel de mise en pratique unique en son genre pour marcher dans les pas de ceux qui ont atteint la richesse. Chaque semaine, des exercices pratiques et des réflexions clés vous permettront de repenser votre définition du succès et de la richesse, de vous entourer des bonnes personnes et de planifier votre réussite. En bousculant vos certitudes, vos pensées et vos croyances, vous changerez le cours de votre vie.