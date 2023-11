La liste des regrets

Dans la vie de Clover, tout tourne autour de la mort. Son travail de thana-doula consiste à aider des inconnus à aborder leurs derniers jours avec grâce. Entre deux missions, quand elle ne fréquente pas les thana-cafés, Clover passe son temps recluse dans l'appartement de Manhattan où son grand-père l'a élevée - et qui reste rempli de ses affaires une décennie et demie après son décès soudain. Son meilleur ami était aussi celui de son grand-père et il a plus de 90 ans. Mais tout est sur le point de changer quand Clover se voit confier les derniers souhaits d'une vieille dame pleine de fougue qui vit ses derniers instants, Claudia. Pour aider sa cliente à tourner la page d'une ancienne histoire d'amour, Clover accepte de sortir de sa zone de confort et entreprend de partir sur les traces de l'amoureux perdu. En chemin, pour la première fois en 36 ans, Clover apprendra à faire confiance et à aimer. Et surtout, elle découvrira par elle-même que " le secret d'une belle mort est de vivre une belle vie. "