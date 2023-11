Cellules - Une histoire de la vie

Comprendre l'origine et le fonctionnement des cellules, c'est comprendre à quoi tient la vie sur Terre. Un voyage fascinant dans le temps et l'infiniment petit ! Tout ce qui vit sur Terre (animaux, plantes, algues, champignons) est constitué de cellules ayant toutes pour origine une même cellule ancestrale commune : LUCA (Last Universal Common Ancestor). Comprendre comment cette première cellule est apparue il y a des milliards d'années, puis a évolué pour former tous les organismes actuels, constitue un fascinant voyage dans le temps et une plongée au coeur même du vivant. Grand spécialiste des organismes unicellulaires du plancton marin, auquel il a consacré toute sa vie de chercheur, Christian Sardet nous fait profiter de tout son savoir de vulgarisateur et d'illustrateur pour nous faire comprendre, de la façon la plus simple et la plus imagée possible, comment fonctionne une cellule, ce que nous en savons aujourd'hui et pourquoi c'est terriblement passionnant. Le livre se lit à deux niveaux : un premier niveau aborde les grands thèmes du livre superbement illustrés par l'auteur ; un second niveau approfondit certains aspects des thèmes principaux en les illustrant avec les meilleurs documents iconographiques disponibles.