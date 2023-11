Ma vie de footballeur

Vous avez toujours voulu savoir ce qu'est la vie d'un footballeur. Djibril Cissé a marqué les esprits avec son look, sa musique et ses coupes de cheveux extravagantes, mais c'était en parallèle un joueur de football incroyable, de l'AJ Auxerre aux Bleus, de Liverpool au Panathinaïkos. Avec une Ligue des champions et presque 100 buts en Ligue 1, il est aujourd'hui une figure incontournable du football français "[... ] j'ai vu le football évoluer, j'ai connu beaucoup de vestiaires, remporté des trophées, joué en Coupe du monde, été transféré, prêté, blessé. J'ai connu les passages à vide sans marquer et sans temps de jeu. Je crois qu'aujourd'hui je connais bien le milieu du football et je suis à l'aise pour vous en parler. Certes, j'ai commis aussi quelques erreurs avec mes salaires de footballeur, j'aime la mode et être looké... Je vais vous faire découvrir sans tabou les coulisses de notre vie, le vestiaire, les gris-gris, les voitures de sport, comment répondre à la presse, gérer la pression, l'entraînement, les blessures mais aussi comment bien s'entourer. J'espère que ce livre inspirera les jeunes footballeurs pour trouver leur propre voie". Un livre original et indispensable pour mieux comprendre cette vie hors norme.