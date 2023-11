Penser autrement l'économie africaine

Continent gigantesque par sa taille, extraordinaire par sa diversité minière, épatant par sa faune et impressionnant par sa puissance démographique, l'Afrique est une terre de paradoxes. En effet, la représentation de cette partie du monde sur les mappemondes est fausse. La majorité des Etats subsahariens trustent les bas-fonds du palmarès annuel des pays les plus pauvres du monde établi par l'ONU. Des millions d'Africains n'ont jamais vu de près un éléphant. Dans le même temps, leurs pays font face à des défis d'envergure : instabilité politique, terrorisme, changement climatique, etc. Pourtant, face au repli stratégique des Etats-Unis sur la scène mondiale, au vieillissement de la population en Europe et au décalage des centres de décision internationaux vers l'Asie, le continent noir a sa carte à jouer. A condition de penser autrement son économie.