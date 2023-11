Stasiland est un voyage au coeur de la redoutable police secrète de l'Allemagne de l'Est, où tout le monde est suspect. Malgré la chute du mur de Berlin, cette époque hante encore victimes et bourreaux. Ainsi Miriam Weber, retenue plusieurs jours pour un interrogatoire après avoir tenté de franchir le mur à l'âge de seize ans. Herr Winz, nostalgique de cette époque " bénie " du communisme. Ou Frau Paul, séparée pendant des années de son fils, hospitalisé à l'Ouest lors de la construction du mur. Au fil de ces histoires, Anna Funder nous entraîne dans les arcanes d'un régime camisole et ravive la mémoire de ceux qui, refusant d'abdiquer face à la peur, se sont illustrés par leur courage. Les héros ordinaires oubliés. Une enquête éblouissante. - Astrid Eliard, Le Figaro littéraire Un merveilleux décryptage des mécanismes de L'Etat policier est-allemand. - Jérôme Dupuis, L'Express Un livre chantier passionnant. - Emily Barnett, Les Inrockuptibles