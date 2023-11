Les enquêtes de Milady. Le baiser de la tulipe nopire

Un cosy crime dans l'univers des Trois Mousquetaires ! Paris 1624. La jeune Aude de Montégnac a rendez-vous avec la propriétaire d'un magasin d'un genre nouveau : une boutique de thé. Mais derrière les feuilles et les odeurs enivrantes de cette plante qui vient d'arriver en France, se cache en réalité une femme intrigante, capable de résoudre les mystères les plus épineux, et qui utilise le pseudonyme de Milady. Et c'est cette femme que Aude vient rencontrer afin de lever le voile sur des apparitions étranges qui troublent la quiétude du château familial. Bien consciente de l'opportunité de nouer une relation étroite avec une famille qui a ses entrées à la Cour, Milady accepte la mission qui, bientôt, va prendre une tout autre dimension, quand le corps d'un des cousins de Aude est retrouvé sans vie, les lèvres noires et entouré de tulipes tout aussi sombres. Découvrez dans la première aventure de cette série de cosy crime historique le personnage emblématique de Milady, avant qu'elle ne devienne l'héroïne si connue de l'oeuvre d'Alexandre Dumas.