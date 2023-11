Qui a dit qu'hiver rimait avec plaid, vin chaud et feu de cheminée ? Certainement pas les fins limiers de ce recueil, pour qui l'art de passer un hiver paisible implique une méfiance absolue envers les possibles congères mortelles, repas empoisonnés, cadeaux malintentionnés et autres joyeusetés qui accompagnent les rigueurs de la saison froide. Sous la glace rassemble dans toute leur diversité les plus grands enquêteurs de la reine du crime : d'Hercule Poirot à Miss Marple, sans oublier les plus atypiques, tels que le futé Parker Pyne ou le mystérieux Harley Quinn. Un recueil incontournable pour tous les amateurs de cosy mystery. Plus de titres d'Agatha Christie Passager pour Francfort | Pourquoi pas Evans ? | Rendez-vous à Bagdad | Le Secret de Chimneys | Les Sept Cadrans | Témoin indésirable | Trois souris... | Un meurtre est-il facile ? | Associés contre le crime | Le Cheval à bascule Traductions révisées de Jean-Michel Alamagny, Janine Alexandre, Thierry Arson et al.