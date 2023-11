L'Intuitionniste

Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Gibert (traduction révisée) Le premier roman de l'auteur de de Nickel Boys et Underground Railroad. Lila Mae Watson est une "intuitionniste" : au sein du département d'inspection des ascenseurs pour lequel elle travaille, elle est capable de deviner le moindre défaut d'un appareil rien qu'en mettant le pied dans une cabine. Et elle ne se trompe jamais. Première femme à exercer ce métier, noire de surcroît, elle a beaucoup d'ennemis, dont les empiristes, pour qui seules comptent la technique et la mécanique. Aussi, lorsque l'ascenseur d'un gratte-ciel placé sous sa surveillance s'écrase, en pleine campagne électorale, Lila Mae ne croit ni à l'erreur humaine ni à l'accident. En décidant d'entrer dans la clandestinité pour mener son enquête, elle pénètre dans un monde de complots et de rivalités occultes et cherche à percer le secret d'un génial inventeur dont le dernier projet pourrait révolutionner la société tout entière... Publié dans une traduction entièrement révisée, ce livre aux allures de thriller philosophique annonce déjà le talent de l'auteur de Colson Whitehead, son humour grinçant, sa puissance visionnaire et la façon magistrale dont il aborde les questions cruciales de race, de politique et de société. "L'allégorie la plus marquante depuis la parution de Homme invisible, pour qui chantes-tu de Ralph Ellison et de L'oeil le plus bleu de Toni Morrison". Time Magazine "Une exploration ambitieuse et exhaustive des enjeux de la lutte raciale et du progrès social". The New York Times "Whitehead orchestre habilement des éléments dignes d'un film noir avec une multitude de détails techniques et mécaniques mêlés à des méditations sur les questions sociales et raciales". Kirkus Reviews