La Sainte Famille "Amour et Paix" - Diptyque 8x16 cm - 594.F4

Avec la 594, nous faisons un troisième pas en avant : une icône de la Sainte Famille ou la proximité de Marie et Joseph restent très respectueuse, ou la tendresse n'enlève pas la dignité, où l'affection ne cache pas le mystère. C'est quasiment un must. On a repris ici le meilleur de ceux qui exprimaient les deux premiers types d'icônes. La beauté est au rendez-vous. L'icône et joyeuse. Cette icône mérite bien son titre, Sainte-Famille amour et paix.