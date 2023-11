L'Illustration jeunesse russe. Une histoire graphique (1917-1934)

Lorsque même un livre pour enfant faisait peur aux dictateurs... Dans cet ouvrage, Dorena Caroli met en lumière une période d'innovations graphiques et littéraires radicales particulièrement méconnue : 1917-1934 en Russie soviétique. Elle nous dévoile un univers fascinant de liberté artistique où avant-gardes et utopies s'entremêlent en nous léguant une leçon d'espoir et d'ouverture d'esprit, parce qu'il ne faut jamais laisser le monopole de la culture aux censeurs et autres dictateurs.