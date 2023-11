7 comptines d'oiselles et d'oiseaux

Un coffret de sept petits livres qui jouent avec les sons, les images et les mots pour découvrir les premiers apprentissages. Dans cette mini-bibliothèque portative, partez à la rencontre du poussin, du coucou, de la chouette ou du pic épeiche et laissez-vous emporter par leur chant pour jouer avec eux avec les chiffres, les couleurs ou les formes. Un objet-livre magnifique, porté par l'humour et la fantaisie de Sarah Cheveau.