Et si le poisson rouge grimpait aux arbres

"Vous n'êtes pas apte à vivre en société." Considérée comme asociale en raison d'un franc-parler sans filtre même s'il est parfois justifié, Estelle ne cesse de multiplier les impairs par manque de tact. Sceptique face à la mode du "développement personnel", cette quinquagénaire au cynisme et au second degré assumés déstabilise la majorité des personnes qui croisent son chemin. Syndrome du hérisson ? Mythomane avérée ? Femme libre ? Elle jongle de façon mystérieuse entre ces costumes et un passé obscur. Convaincue des capacités d'Estelle et prise de remords quant à son licenciement, Margot, son ancienne DRH, lui propose le poste de la dernière chance. Débute alors une improbable carrière dans le conseil politique en tant qu'employée municipale à la mairie de Largenac. Une expérience qui la mènera de surprise en surprise, à côtoyer un agent d'accueil angoissé, un maire au bout du rouleau, un médecin du travail approximatif, un directeur général des services aigri, une habitante quasi centenaire aux jardinières fleuries de cannabis et bien d'autres individus hauts en couleur... Estelle apprend alors à manoeuvrer entre plusieurs personnalités, certaines attachantes, d'autres horripilantes. Et si, au milieu de toutes les situations cocasses vécues dans son nouvel environnement professionnel, elle puisait le meilleur de chacun ? Et si elle en profitait pour atténuer ses douleurs passées et réapprendre à se mêler aux autres ? Einstein disait que si l'on voulait faire monter un poisson rouge à un arbre, on le prendrait pour un imbécile. Mais peut-être que, parfois, nous jugeons trop hâtivement les gens par rapport à ce qu'ils nous montrent d'eux. Peut-être que certains, que nous penserions incapables de faire quelque chose, pourraient nous surprendre.