Le parcours de soin dans les maladies d'Alzheimer et apparentées

Le parcours de soins est complexe : il fait intervenir de nombreux spécialistes, et comporte des étapes bien définies (consultations mémoire, évaluation de l'autonomie, etc.) donnant lieu à des décisions importantes (adaptations de l'environnement, placement en EHPAD). Ce livre opère une synthèse claire à l'intention de tous les professionnels de la gériatrie : à qui s'adresser, pour quelle action et à quel moment ? quelles sont les solutions à proposer aux patients et à leur famille ? quelles sont les prérogatives et les domaines précis de compétences ? Le lecteur trouvera dans ce guide une mise au point explicite de ces questions délicates.