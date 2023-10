Meurtre dans l'Orient-express

18 heures 25. L'Orient-Express quitte la gare de l'Est, direction Constantinople, et c'est à vous que Sherlock Holmes s'est adressé pour faire toute la lumière sur le meurtre de deux agents des Services secrets anglais assassinés dans ce train. Durant trois jours, vous voilà confronté à toute une faune cosmopolite où se mêlent diplomates, militaires, hommes de lettres et femmes fatales. Quel est ce mystérieux personnage qui monte en gare de Vienne ? Quels sont les liens qui unissent la comtesse Mederovna et le diplomate austro-hongrois Sonnerfield ? Pourquoi les guerres balkaniques reviennent-elles si souvent dans les propos de Robert Gaborit ? Autant d'énigmes que vous devrez résoudre afin de découvrir le meurtrier... Mais peut-être ces meurtres n'ont-ils rien à voir entre eux ? Cela, ce sera à vous de le découvrirA !