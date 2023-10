L'invisible est lumineux

Ce recueil de poèmes, le septième de Maria Galina a été écrit peu de temps avant la guerre en Ukraine, et achevé à la veille du conflit. Ce recueil de poèmes, le septième de Maria Galina a été écrit peu de temps avant la guerre en Ukraine, et achevé à la veille du conflit. Il contient une trentaine de poèmes plus ou moins longs, dont huit s'inspirent de la Description d'Ukranie [sic]qui sont plusieurs provinces du royaume de Pologne (1650) de l'ingénieur et cartographe Guillaume Levasseur de Beauplan. Les textes basés sur la Description alternent avec des poèmes qui évoquent un monde plus proche du contemporain, ou des univers assimilables au domaine fantastique. L'ensemble du recueil est parcouru par des thèmes communs : la beauté étrange de l'Ukraine ; la menace ou les séquelles de la guerre ; la difficulté d'y voir clair dans ce qui se passe ; le choix entre fuir et rester ; les liens entre la vie et la mort. Beaucoup de textes laissent reconnaître, pour le lecteur familier des romans de Galina, son art d'entrelacer le fantastique avec un réalisme empreint d'angoisse.