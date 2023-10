Le prophète

La première version illustrée du texte intégral par Zeina Abirached à l'occasion des 100 ans du Prophète de Khalil Gibran. A la veille d'embarquer pour un long voyage qui doit le ramener vers son pays natal, le jeune Almustapha, "l'Elu et le bien-aimé", répond aux questions des habitants de la cité d'Orphalèse. Parmi ceux-là, il s'adresse en particulier à la prophétesse Almitra, désireuse de connaître ses enseignements de sagesse sur les grandes orientations de la vie humaine : l'amour, l'amitié, le don, la connaissance de soi, le temps, la raison et la passion, le bien et le mal, la beauté, la souffrance... et jusqu'à la mort. De ce conte spirituel reproduit ici dans sa version intégrale, Zeina Abirached fait un roman graphique tout en ombre et lumière, explorant aussi bien les images les plus lyriques que les passages les plus conceptuels. Un tour de force qu'elle réalise avec son style si caractéritique, qui séduira tous les âges. Elle rend ainsi un bel hommage à l'auteur, pour les 100 ans de cette oeuvre culte dont la beauté et la force n'ont pas fini de nous surprendre.