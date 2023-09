Jack Love. Tome 1, La Rivière de Sang

Fin août 1849 dans une Espagne en apparence paisible, un viol est commis. Soupçonné d ? être le meurtrier du violeur, Joseph assiste à la mort de sa femme, impuissant. Contraint de fuir l ? Espagne pour le nouveau monde, il se fait désormais appeler Jack Love. Il laisse à la merci des autorités royales, son frère Emet, sa belle-s ? ur Rachel et leurs trois jeunes enfants : Hiram, Rivka et Moïse, garçon sauvé de l ? esclavage. Jack Love vétéran des guerres carlistes en Espagne, traverse le nouveau monde à coups de révolvers. Son frère Emet est assassiné par le marchand d ? esclaves Bonito Abbas, qui dans la même violence, kidnappe son jeune neveu Hiram pour l ? embarquer avec lui dans sa ruée vers l ? or. Un juge missionne trois mercenaires impitoyables à la poursuite de Jack Love. Hiram, rebaptisé Matéo, plonge dans la violence de son nouveau père, abandonnant à l ? oubli sa véritable identité, son véritable passé. Sa mère Rachel, accompagnée de ses deux enfants traverse l ? Atlantique dans l ? espoir de le retrouver. Elle échoue en Californie, retirée dans un moulin au bord d ? une rivière, se résignant à attendre les improbables retrouvailles. Douze années vont passer ? Les chemins de Rachel, de Jack Love et de Matéo vont enfin se croiser mais ? leurs traits et leurs identités ont irrémédiablement changé? Ivre de vengeance Matéo va-t-il choisir de combattre sa propre famille jusqu ? à la mort ?