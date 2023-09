Conversations avec les guides. Comprendre leurs messages pour cheminer sereinement

Vous souhaitez découvrir et recevoir les messages des Guides, des Anges, des Archanges ? Ce livre est fait pour vous ! Nous vivons une époque très dense au niveau vibratoire, chacun se remet en question, se pose enfin les bonnes questions, le monde change et évolue.Ce livre répond ainsi à toutes les questions que l'on peut se poser sur le plan spirituel comme : comment choisit-on notre incarnation ? On y trouve aussi des réponses sur les aspects de la vie quotidienne comme : pourquoi nous avons des enfants ? Pourquoi ce job et pas un autre ?