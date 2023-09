Les Saints protecteurs. Un livre et 56 images pieuses pour les invoquer

Par leur vie exemplaire ou la grandeur de leurs réalisations, les saints illustres présentés dans ce coffret sont des modèles de vie et invitent au recueillement. Dans son ouvrage, Jacques Mandorla propose de découvrir l'histoire détaillée de la vie des saints, le jour qui leur est consacré et le domaine de leur influence. Pour chacun des saints, découvrez une prière particulière pour les invoquer. Ces prières sont une saine méditation, quelles que soient vos croyances personnelles. Les 56 images pieuses de ce coffret sont de véritables oeuvres d'art. Créées pour la plupart au xixe siècle par Ledoux et Kellerhoven, elles sont ici rehaussées de détails dorés.