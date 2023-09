WilderWoven Tarot. Messages de la nature sauvage

Le " WilderWoven Tarot " tisse un lien entre la beauté féerique des grands espaces du Nord-Ouest américain et les messages et enseignements du tarot Rider-Waite-Smith. Les arcanes majeurs sont ici représentés par des animaux tandis que les mineurs prennent la forme des éléments associés à chaque suite (l'Eau, la Terre, l'Air et le Feu). Alors que le brouhaha de nos vies emplit nos esprits et masque la voix de notre intuition, ces 80 cartes illustrées à l'aquarelle viennent nous délivrer leurs messages et nous reconnecter à nous-mêmes. Elles nous démontrent que ce monde qui nous entoure fait également partie de nous et a beaucoup à nous apprendre.