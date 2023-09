L'Oracle Reliance entre Terre & Ciel. Un livre et 52 cartes inspirantes

Ancré dans votre quotidien terrestre, vous aspirez peut-être à emprunter un chemin spirituel. " L'Oracle Reliance entre Terre & Ciel " vous guide vers cette évolution subtile en permettant de remettre l'ego à sa juste place, d'utiliser le mental comme outil et d'accepter l'émotion comme boussole. Son message et sa vibration incitent votre inconscient à incarner votre présence et lever les entraves qui ralentissent votre évolution. La reliance subtile entre Terre & Ciel favorise le déploiement de votre conscience et ouvre votre champ des possibles. Les 52 cartes magnifiquement illustrées sont décrites en détail dans le livre, qui présente également un exercice pratique pour chacune. Cinq méthodes de tirage sont proposées pour que votre vie soit une expérience simple et vertueuse !