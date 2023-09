Concours Attaché territorial - Attaché principal. Tout-en-un externe, interne, 3e voie - examen professionnel - catégorie A. 8e édition

Ce livre propose une préparation complète aux épreuves écrites et orales des concours d'attaché et de l'examen d'attaché principal. Pour vous donner toutes les chances de réussite, il contient : la présentation du cadre d'emploi, des modalités d'inscription et des épreuves pour tout savoir sur votre concours ou votre examen ; un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; la méthode pas à pas des épreuves écrites et orales pour répondre aux attentes du jury ; les connaissances indispensables sur l'environnement territorial pour retenir tout le programme ; des annales corrigées récentes (session 2022 incluse) pour vous entraîner dans les conditions de l'épreuve ; une simulation d'entretien pour être prêt pour l'oral avec les astuces du jury et des formateurs. OFFERT en ligne : fil d'actu 2023-2024 mois par mois + d'annales corrigées