L'UE 2 en 230 cartes mentales. Mémento 100% visuel

Les cartes mentales, ou mind map, constituent une méthode de révision efficace, synthétique et didactique : elles permettent de revoir en un coup d'oeil toutes les notions à connaître pour réussir ses évaluations en IFSI. Visuelles et colorées, elles abordent tous les aspects et/ou composantes de chaque thématique au programme pour permettre une mémorisation efficace, UE par UE. Avec ses 220 mind map rédigées par des cadres formateurs en IFSI, ce petit livre tout en couleurs propose de faire un tour exhaustif de l'UE 2 " Sciences biologiques et médicales " des semestres 1 à 5 : UE 2.1, Biologie fondamentales, S1 ; UE 2.2, Cycles de la vie et grandes fonctions, S1 ; UE 2.3, Santé, maladie, handicap, accidents de la vie, S2 ; UE 2.4, Processus traumatiques, S1 ; UE 2.5, Processus inflammatoires et infectieux, S3 ; UE 2.6, Processus psychopathologiques, S2 et S4 ; UE 2.7, Défaillances organiques et processus dégénératifs, S4 ; UE 2.8, Processus obstructifs, S3 ; UE 2.9, Processus tumoraux, S5 ; UE 2.10, Infectiologie, hygiène, S1 ; UE 2.11, Pharmacologie et thérapeutiques, S1, S3 et S5. Le double sommaire, organisé par semestre et sous forme d'arbres par UE, permet de comprendre à la fois les attendus de chaque semestre mais aussi le lien entre les différentes notions développées, ce qui est essentiel pour ne pas simplement apprendre son cours mais aussi le comprendre !