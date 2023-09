Le savez-vous vosges ?

Savez-vous que les Vosges sont riches en anecdotes étonnantes¬? Voici, en quelques 170 histoires variées et décalées, de quoi étonner tout Vosgien qui pensait connaître assez bien son patrimoine. Au détour d'un chemin au nom étrange, en fouillant dans les archives, mais aussi en faisant appel à la mémoire locale, les journalistes de Vosges Matin se sont amusés à dénicher ces anecdotes, ces petites touches de couleur qui donnent toute leur saveur au paysage et à l'histoire vosgiennes. Une exploration thématique du département, bien loin des images d'Epinal : architecture et monuments insolites, célébrités, phénomènes naturels et tribulations hors des sentiers battus sont au programme de ce foisonnant ouvrage. Que vous soyez avide de culture générale ou simple curieux, vous trouverez dans ce livre de quoi penser et, sûrement, avoir envie d'aller plus loin ! Vous retrouverez au fil de ces pages le meilleur des "Le Savez-vous ? " , ces chroniques qui paraissent tous les jours sur le site de Vosges Matin.