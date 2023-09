L'origine des constellations

Au coucher du soleil, s'allument les étoiles les plus brillantes, et la nuit d'un bleu liquide monte sur l'horizon. En une heure à peine, l'aspect du ciel change et l'on commence à percevoir les contours des constellations. Certes, nous pouvons éventuellement en identifier quelques-unes, voire connaître le nom de certains astres qui les composent, mais que savons-nous de leur origine ? L'initiateur de La nuit des étoiles nous invite dans ce livre à explorer l'histoire des constellations (dont certaines sont disparues) et les origines de leur composition. Et parce que marins, bergers, paysans, nomades des steppes et des déserts n'ont cessé au fil des siècles de scruter cet univers à la fois surnaturel et si familier en lui prêtant tous les pouvoirs, Daniel Kunth interroge la façon dont les Anciens interprétaient ces figures célestes. En homme de Science, il examine aussi les rapports entre l'astronomie et l'astrologie. Avant de nous quitter, il nous guide avec poésie à travers le ciel nocturne pour nous apprendre à reconnaitre les plus belles de ces constellations lors d'une promenade où les mythes donnent vie à ces formes séculaires. Ouvrage relu et corrigé par staka. fr