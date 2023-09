Yule. Rituels, Recettes et Traditions du Solstice d'hiver

Yule fait partie des huit fêtes du calendrier Wicca. Yule correspond au solstice d'hiver. C'est un moment important pour prendre le temps d'honorer de façon symbolique ce que l'on a récolté au cours des mois précédentes, les sacrifices que nous avons faits et les graines que nous avons semées. Riche en rituels, conseils, méditations, sortilèges, divinations, invocations, prières et pratiques, ce livre est indispensable pour célébrer cet équinoxe et retrouver l'équilibre entre ombre et lumière. Il fait partie d'une série de 8 livres indispensabes pour vivre au rythme des sorcières modernes.