L'architecture à Grenoble. 1880-1990. Coffret en 2 volume : volume 1 : Clés de lectures ; volume 2 : Guide de visite

Comme beaucoup de villes, le développement urbain de Grenoble s'est fait à travers une succession de périodes de croissance tant spatiale qu'économique et technique. Ce guide restitue les évolutions urbaines et architecturales qui ont transformé Grenoble et ses environs au cours du XXe siècle. Composé de deux volumes, le premier sous la forme d'un essai traitant de sujets de fonds touchant au développement urbain, et le second sous la forme de notices illustrées sur les quartiers et bâtiments qui ont marqué l'histoire de la ville, il donne un aperçu synthétique de l'évolution économique, sociétale et urbaine de Grenoble au cours d'une période de transformations intenses de 1880 à 1980. Il constitue ainsi, pour la première fois, un ouvrage de synthèse qui présente les transformations architecturales et urbaines de Grenoble au cours du XXe siècle à travers une sélection de 200 bâtiments et ensembles emblématiques.