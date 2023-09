La naturopathie en toute confiance

Un livre préventif, éducatif et pratique sur la naturopathie, une médecine préventive fondée sur l'hygiène de vie et complémentaire à la médecine traditionnelle. Hélène Comlan, naturopathe et auteure de nombreux livres, nous éclaire dans cet ouvrage sur les causes des maladies, et nous donne les clés les les prévenir et les traiter de manière naturelle. La première partie présente et définit les bases de la naturopathie : ses origines, les principes fondateurs et les techniques de soins utilisées. Les 3 techniques majeures que sont la nutrition, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions sont mises en avant pour permettre au lecteur de devenir autonome et surtout acteur de sa santé. Le second chapitre fait le tour des différentes cures naturopathiques : les cures detox avec notamment les cures de jus, la monodiète, le jeune, la cure de revitalisation et la cure de stabilisation. L'auteur explique comment les mettre en pratique dans son quotidien. La troisième partie permet de comprendre les mécanismes de la maladie pour mieux la prévenir. On y découvre les filtres émonctoires pour l'élimination des déchets (peau, foie, reins, poumons, intestins) ainsi que les grands principes pour se maintenir ou retrouver une bonne santé nutritionnelle, mentale et énergétique. Enfin le dernier chapitre est consacré aux maux du quotidien : troubles digestifs (ballonnement, intestin irritable, constipation,...), problèmes de sommeil, stress, problèmes de peau (acné, eczéma,...), troubles respiratoires de l'hiver, douleurs ostéo-articulaire, troubles au féminin (cystite, mycose, ménopause). Chaque trouble est détaillé avec les clés adaptées en naturopathie : alimentation, gestion du mental, activité physique, hydrologie, aromathérapie, phytothérapie, techniques respiratoires,...