Personnel de direction en collège et lycée. Réussir le concours - Construire les compétences

Le métier de personnel de direction est en pleine mutation, et le concours de recrutement évolue en 2023 pour prendre en compte ces nouvelles exigences. L'ambition est de voir le chef d'établissement devenir un véritable pilote. La dimension RH rejoint les dimensions pédagogique et juridique , et de la construction de compétences. L'ouvrage a pour but d'aider les préparationnaires aux concours ainsi que les personnels de direction en exercice. Chaque chapitre correspond à un thème majeur de l'exercice du métier (la persévérance scolaire, les dispositifs relais, le contentieux disciplinaire. Afin de capter l'attention du lecteur, et de le motiver plus encore dans l'exercice du métier, l'ouvrage recueille des témoignages de personnes d'expérience et de personnalités nationalement reconnues (inspecteurs généraux, professeurs des universités, recteurs, etc.) se basant sur des réponses à des questions utiles au lecteur posées par les auteurs. Les dernières parties sont consacrées à la préparation du concours de personnel de direction, un concours sélectif et difficile : après un zoom sur l'écrit, une préparation soutenue à l'oral est réalisée au travers de nombreux cas pratiques et réellement vécus en établissement et d'un quiz de plus de 100 questions. Enfin un ouvrage UNIQUE et différent, rédigé par des spécialistes du métier de personnel de direction et de l'évaluation des établissements.